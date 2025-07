Découverte du Pilates Parc de Saint Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-11 12:30:00

fin : 2025-08-29 13:30:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Envie de découvrir ou re-découvrir le Pilates différemment ? RDV les vendredis dans le parc à Saint Laurent en Grandvaux, au frais sous les arbres.

La plus belle salle au monde vous attend pour respirer, bouger et vous écouter avec un cours de qualité niveau débutant, adapté à chacun.

Apportez votre tapis, votre bouteille d’eau et une serviette.

Pour la météo, les informations et autres renseignements contactez moi au 06 87 34 37 05 ou par mail garciaedwige@gmail.com

A très bientôt,

Edwige, coache sportive diplômée et professionnelle, 15 ans d’expérience. .

