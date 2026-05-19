Seignosse

Découverte du pilates

Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Carlos vous attend pour un cours de pilâtes à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Carlos vous donne rendez-vous pour un cours de pilâtes à la zone de loisirs des Bourdaines, à Seignosse Océan.

Respiration, renforcement musculaire et étirements seront au rendez-vous pour un moment de bien-être et de détente en plein air, dans une ambiance conviviale.

De 9h30 à 10h30.

8€ par participant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

A prévoir une gourde d’eau, une serviette (ou un tapis), une casquette et une crème solaire selon la météo.

En cas de pluie, la séance sera maintenue et proposée en salle. .

Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Découverte du pilates

Carlos awaits you for a pilates class at the Bourdaines leisure area in Seignosse Océan.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Découverte du pilates Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse