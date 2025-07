Découverte du pistage animalier Dournazac

Découverte du pistage animalier Dournazac mercredi 16 juillet 2025.

Découverte du pistage animalier

Dournazac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Partez sur les traces des animaux sauvages !

Rejoignez une sortie familiale passionnante au site du Grand Puyconnieux à Dournazac.

Apprenez à déchiffrer les empreintes, indices et petits secrets laissés par la faune dans la nature aux côtés de l’association La Forêt d’Émerveille.

Une aventure ludique et sensorielle, parfaite pour petits et grands curieux de nature !

Infos et réservations auprès de l’association La Forêt d’Émerveille par mail ou par téléphone.

Cet atelier s’inscrit dans une tournée nature du 1er au 20 juillet dans le Parc naturel Périgord-Limousin… ouvrez grand les yeux, le Vivant vous parle ! .

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol : Découverte du pistage animalier

L’événement Découverte du pistage animalier Dournazac a été mis à jour le 2025-06-30 par SPL Terres de Limousin