Découverte du pistage animalier Milhac-de-Nontron
Découverte du pistage animalier Milhac-de-Nontron mercredi 26 août 2026.
Découverte du pistage animalier
Milhac-de-Nontron Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Partez à la découverte des indices laissés par la faune sauvage lors d’une sortie immersive en forêt. Vous apprendrez à lire les traces et indices laissés par la faune sauvage… Une activité ludique et pédagogique pour petits et grands ! Sur réservation.
Partez à la découverte des indices laissés par la faune sauvage lors d’une sortie immersive en forêt. Vous apprendrez à lire les traces et indices laissés par la faune sauvage… Une activité ludique et pédagogique pour petits et grands ! Sur réservation. .
Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com
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English : Découverte du pistage animalier
Discover the clues left by wildlife on an immersive forest outing. Learn to read the tracks and clues left by wildlife… A fun and educational activity for young and old! Reservations required.
L’événement Découverte du pistage animalier Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin