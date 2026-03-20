Découverte du pistage animalier

Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Partez à la découverte des indices laissés par la faune sauvage lors d’une sortie immersive en forêt. Vous apprendrez à lire les traces et indices laissés par la faune sauvage… Une activité ludique et pédagogique pour petits et grands ! Sur réservation.

Partez à la découverte des indices laissés par la faune sauvage lors d’une sortie immersive en forêt. Vous apprendrez à lire les traces et indices laissés par la faune sauvage… Une activité ludique et pédagogique pour petits et grands ! Sur réservation. .

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

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English : Découverte du pistage animalier

Discover the clues left by wildlife on an immersive forest outing. Learn to read the tracks and clues left by wildlife… A fun and educational activity for young and old! Reservations required.

L’événement Découverte du pistage animalier Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin