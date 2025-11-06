Découverte du plateau technique plasturgie au lycée / UFA Notre Dame du Château Lycée Européen Notre Dame du Château Monistrol-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

L’objectif est de faire découvrir le plateau, les filières, les métiers et le lien avec le tissu économique local.

Des ateliers seront réalisés en binôme notamment avec les élèves du lycée qui suivent la filière industrielle

L’approche est pédagogique et ludique.

Programme :

2 ateliers seront proposés en alternance aux participants

– Atelier 1 : salle : escape game, animation ludique, matériauthèque

– Atelier 2 : atelier : petit groupe de 3 personnes par machine accompagné d’un jeune en formation + initiation à l’impression 3 D (fabrication d’un objet à partir d’un logiciel puis création avec l’imprimante 3D).

Un quizz clôturera les 2 ateliers.

Lycée Européen Notre Dame du Château 28, avenue Charles De Gaulle, 43120 Monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.billetweb.fr/semaine-de-lindustrie-decouverte-de-la-plasturgie

Venez découvrir ce nouveau plateau technique ainsi que les filières industrielles proposées par le Lycée / UFA Notre Dame du Château en lien avec les besoins des entreprises !