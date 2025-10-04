Découverte du pliage Victorian Puzzle Purse Médiathèque Rangueil Toulouse

Découverte du pliage Victorian Puzzle Purse Médiathèque Rangueil Toulouse samedi 4 octobre 2025.

Découverte du pliage Victorian Puzzle Purse Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Samedi 4 octobre – 10h30

Découvre le pliage Victorian Puzzle Purse, un pliage ancien et poétique du XVIIIe siècle, utilisé à l’époque pour cacher des messages.

Dans cet atelier relaxant, tu apprendras à créer une carte pleine de charme et de secrets, en jouant avec les couleurs. Une activité créative idéale pour offrir un message original et personnalisé proposée en partenariat avec la Maison de quartier Rangueil pour son Exposition Carnets de voyages.

Médiathèque Rangueil

À partir de 10 ans

Durée : 2h

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Atelier – Biblis en folie Biblis en folie

libre de droits