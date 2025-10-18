Découverte du pôle culturel La Lanterne Médiathèque La Lanterne Rambouillet

Avec une guide-conférencière, visitez le pôle culturel La Lanterne. Construit en 2016 par le studio Milou, il s’appuie sur l’ancienne médiathèque Florian. Le pôle culturel accueille aujourd’hui de nombreux espaces invitant à la rencontre et aux échanges : médiathèque, salles de spectacle, salles d’exposition, médiathèque, bistrot ou ateliers. Elle abrite également un fonds patrimonial exceptionnel de livres anciens, ayant appartenu au duc de Luynes.

Médiathèque La Lanterne 5 rue Gautherin 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France https://mediatheque-lalanterne.bibenligne.fr/

© Ville de Rambouillet