Découverte du Pôle Formation et des Métiers de l’industrie UIMM pour le personnel MLBN Mission Locale Bourgogne Nivernaise – Site de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Découverte du Pôle Formation et des Métiers de l’industrie UIMM pour le personnel MLBN Lundi 24 novembre, 09h45 Mission Locale Bourgogne Nivernaise – Site de Cosne Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T09:45:00 – 2025-11-24T12:00:00

Fin : 2025-11-24T09:45:00 – 2025-11-24T12:00:00

Objectif :

Mieux faire connaître notre structure et les métiers industriels, afin que les conseiller·ères puissent mieux les présenter et orienter les jeunes.

Déroulé prévu :

9h45 – 10h00 : Accueil, temps de présentation rapide des parties présentes

10h00 – 11h00 : Présentation de l’industrie, des secteurs, des métiers et des formations (apprentissage et hors apprentissage)

11h00 – 11h20 : Jeu interactif sur la compréhension des métiers industriels

11h20 – 12h00 : Ateliers immersifs (tablettes, réalité virtuelle)

Mission Locale Bourgogne Nivernaise – Site de Cosne 40, rue des Rivières Saint -Agnan 58200 Cosne-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

