Découverte du Poney Centre Équestre Yssingeaux

Découverte du Poney

Centre Équestre 360 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 16:45:00

fin : 2026-02-12 17:30:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16

A partir de 3 ans en baby poney et à partir de 7 ans en poney ! Du Lundi au jeudi pendant les vacances scolaires. Séance de 45 minutes (pédagogie ludique jeux, promenade…). Sur inscription. Nombre de places limité.

Centre Équestre 360 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 03 69 atechno.yssingeaux@educagri.fr

English :

Baby pony from age 3 and pony from age 7! Monday to Thursday during school vacations. 45-minute session (fun teaching: games, rides, etc.). Registration required. Limited number of places.

L’événement Découverte du Poney Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire