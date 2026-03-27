Découverte du poney Centre équestre Yssingeaux

Découverte du poney Centre équestre Yssingeaux lundi 6 avril 2026.

Découverte du poney

Centre équestre 360 Impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 16:45:00
fin : 2026-04-16 17:30:00

Date(s) :
2026-04-06 2026-04-13

Découverte du poney pour les enfants de 3 à 11 ans, du lundi au jeudi pendant les vacances. Sur inscription. Nombre de places limité.
  .

Centre équestre 360 Impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 03 69  atechno.yssingeaux@educagri.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pony trekking for children aged 3 to 11, Monday to Thursday during the vacations. Registration required. Limited number of places.

L’événement Découverte du poney Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)