Découverte du poulailler associatif Parc de loisirs Georges Ducept Saint-Georges-des-Coteaux

Découverte du poulailler associatif Samedi 20 septembre, 09h30 Parc de loisirs Georges Ducept Charente-Maritime

Gratuit.

Visite du poulailler en pierre de taille – Association « Roule la poule »

Découvrez un poulailler du XIXᵉ siècle, construit en pierre de taille, et restauré avec soin par l’association « Roule la poule ».

À cette occasion, profitez d’une vente de jeunes poulettes de races anciennes, nées et élevées sur place :

Marans coucou argenté

Sussex blanches herminées noires

Une visite originale pour petits et grands amoureux du patrimoine… et des volailles !

Parc de loisirs Georges Ducept Rue du parc, 17810 Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 92 91 04 https://www.saintgeorgesdescoteaux.fr/ Le parc de loisirs Georges Ducept est située à proximité de bureau de poste de Saint-Georges-des-Coteaux et de l’installation sportive « Amical sportive football Est Georges des Coteaux ». Parking du parc.

Journées européennes du patrimoine 2025

