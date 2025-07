Découverte du pré salé sortie du CEN de Lorraine Eglise St Germain Juvelize

Découverte du pré salé sortie du CEN de Lorraine Eglise St Germain Juvelize dimanche 31 août 2025.

Découverte du pré salé sortie du CEN de Lorraine

Eglise St Germain 1 Rue Haute Juvelize Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:30:00

2025-08-31

Découverte du pré salé avec Roger Richard président des « Amis du Saulnois et de son Patrimoine »

rdv devant l’église de Juvelize

Chaussures de marche conseillées

Réservation obligatoire au CEN de LorraineTout public

Eglise St Germain 1 Rue Haute Juvelize 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 censarrebourg@cen-lorraine.fr

English :

Discovery of the salt meadow with Roger Richard, president of the « Amis du Saulnois et de son Patrimoine »

rdv in front of Juvelize church

Walking shoes recommended

Reservations required at CEN de Lorraine

German :

Entdeckung der Salzwiese mit Roger Richard Präsident der « Amis du Saulnois et de son Patrimoine » (Freunde des Saulnois und seines Kulturerbes)

treffpunkt vor der Kirche von Juvelize

Wanderschuhe werden empfohlen

Reservierung beim CEN Lothringen erforderlich

Italiano :

Scoperta del prato salato con Roger Richard, presidente degli « Amis du Saulnois et de son Patrimoine »

rdv davanti alla chiesa di Juvelize

Si consigliano scarpe da trekking

Prenotazione obbligatoria presso il CEN di Lorena

Espanol :

Descubrimiento del prado salado con Roger Richard, presidente de los « Amis du Saulnois et de son Patrimoine »

rdv delante de la iglesia de Juvelize

Se recomienda llevar calzado de senderismo

Imprescindible reservar en el CEN de Lorraine

L’événement Découverte du pré salé sortie du CEN de Lorraine Juvelize a été mis à jour le 2025-07-20 par OT DU PAYS SAULNOIS