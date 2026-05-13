Découverte du premier Véhicule Automobile, Espace Cugnot, Void-Vacon

Découverte du premier Véhicule Automobile Samedi 23 mai, 20h00 Espace Cugnot Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au cœur de cet espace se trouve une pièce maîtresse technologique : une réplique du Fardier de Cugnot, considéré comme le premier véhicule automobile et fonctionnant à la vapeur. L’exposition présente également, à travers des panneaux pédagogiques, l’aventure technique de la construction d’une réplique en 2010, incluant les étapes de fonderie, de menuiserie, de charronnage, d’usinage et d’assemblage. Pour les démonstrations, ce mécanisme peut fonctionner à l’air comprimé, permettant de voir la roue motrice s’animer sans les contraintes de la vapeur. En plus de l’aspect mécanique, l’Espace Cugnot propose un volet historique plus large. I utilise une structure moderne et des outils numériques pour abriter les mécanismes du XVIIIe siècle, permettant aux visiteurs de voyager de l’époque des châteaux forts à l’aube de la révolution industrielle.

Espace Cugnot rue du château 55190 VOID-VACON Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est 06 25 48 98 15 https://www.lefardierdecugnot.fr/ Au cœur de cet espace se trouve une pièce maîtresse technologique : une réplique du Fardier de Cugnot, considéré comme le premier véhicule automobile et fonctionnant à la vapeur.

L’exposition ne se contente pas de présenter l’engin ; elle détaille également, à travers des panneaux pédagogiques, l’aventure technique de la construction d’une réplique en 2010, incluant les étapes de fonderie, de menuiserie, de charronnage, d’usinage et d’assemblage.

Au cœur de cet espace se trouve une pièce maîtresse technologique : une réplique du Fardier de Cugnot, considéré comme le premier véhicule automobile et fonctionnant à la vapeur. L’exposition à des à…

©Le Fardier de Cugnot