Découverte du Propulseur Marin au centre aquatique de Châtelaillon-Plage Centre Aquatique Châtelaillon-Plage

Découverte du Propulseur Marin au centre aquatique de Châtelaillon-Plage

Centre Aquatique 7 Rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.7 – 5.7 – 5.7 EUR

Tarif Hors Agglomération

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Rendez-vous au Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage et découvrez le Propulseur Marin une expérience aquatique inédite qui va vous faire vibrer !

English : Discover the Marine Thruster at the Châtelaillon-Plage aquatic center

Come to the Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage and discover the Marine Propulsor: a unique aquatic experience that will thrill you!

German : Entdeckung des Meerestreibstoffs im Wasserzentrum von Châtelaillon-Plage

Begeben Sie sich ins Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage und entdecken Sie den Meeresantrieb: ein völlig neues Wassererlebnis, das Sie begeistern wird!

Italiano :

Recatevi al Centro Acquatico di Châtelaillon-Plage e scoprite il Propulsore Marino: una nuovissima esperienza acquatica che vi entusiasmerà!

Espanol : Descubra la Hélice Marina en el centro acuático de Châtelaillon-Plage

Diríjase al Centro Acuático de Châtelaillon-Plage y descubra el Propulsor Marino: ¡una nueva experiencia acuática que le entusiasmará!

