Découverte du Propulseur Marin au centre aquatique de Châtelaillon-Plage Centre Aquatique Châtelaillon-Plage

Découverte du Propulseur Marin au centre aquatique de Châtelaillon-Plage
Centre Aquatique 7 Rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.7 – 5.7 – 5.7 EUR
Tarif Hors Agglomération
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 16:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Rendez-vous au Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage et découvrez le Propulseur Marin une expérience aquatique inédite qui va vous faire vibrer !
Centre Aquatique 7 Rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 44 11 centre.aquatique@agglo-larochelle.fr
English : Discover the Marine Thruster at the Châtelaillon-Plage aquatic center
Come to the Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage and discover the Marine Propulsor: a unique aquatic experience that will thrill you!
German : Entdeckung des Meerestreibstoffs im Wasserzentrum von Châtelaillon-Plage
Begeben Sie sich ins Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage und entdecken Sie den Meeresantrieb: ein völlig neues Wassererlebnis, das Sie begeistern wird!
Italiano :
Recatevi al Centro Acquatico di Châtelaillon-Plage e scoprite il Propulsore Marino: una nuovissima esperienza acquatica che vi entusiasmerà!
Espanol : Descubra la Hélice Marina en el centro acuático de Châtelaillon-Plage
Diríjase al Centro Acuático de Châtelaillon-Plage y descubra el Propulsor Marino: ¡una nueva experiencia acuática que le entusiasmará!
