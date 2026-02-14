Découverte du Punch Needle – Kids friendly, Ateliers Octopodes, Chambéry

Découverte du Punch Needle – Kids friendly Mardi 7 avril, 15h00 Ateliers Octopodes Savoie

30€ + 5€ participation Atelier Octopodes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T15:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T15:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

Découvrez le punch needle : une activité manuelle accessible, apaisante et éducative, à mi-chemin entre la broderie et la peinture mais avec de la laine !

Accessible à toustes dès 7 ans.

Atelier en petit groupe : 6 personnes maximum.

Possible d’accompagner votre enfant durant l’atelier.

Tous niveaux – matériels fournis

Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, vous pouvez me contacter par mail : odysseeartisane@mailo.fr

À très vite :)

Manon

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/rjiDYYRbAGmHmCCcA »}] [{« link »: « mailto:odysseeartisane@mailo.fr »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Découvrez le Punch Needle : une activité manuelle accessible, à mi-chemin entre la broderie et la peinture mais avec de la laine ! punch needle laine