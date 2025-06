Découverte du qi gong Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 16 juillet 2025 10:00

Orne

Découverte du qi gong Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Découverte du qi gong. Au bord de l’Huisne, venez découvrir le qi gong (tchi gong) lors d’une séance d’environ 1 heure, suivie d’un échange et d’un bref exposé sur cette pratique énergétique venue de Chine. Le qi gong invite à des mouvements lents et doux alliés à la respiration et la concentration pour un moment de détente et de vitalité. Sur inscription, nombre de places limité.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Découverte du qi gong

Discover qi gong. Come and discover qi gong (tchi gong) on the banks of the Huisne during a 1-hour session, followed by an exchange of views and a short talk on this energetic practice from China. Qi gong combines slow, gentle movements with breathing and concentration for a moment of relaxation and vitality. Places are limited.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

German :

Entdeckung des Qi Gong. Entdecken Sie am Ufer des Flusses Huisne Qi Gong (Tschi Gong) in einer etwa einstündigen Sitzung, gefolgt von einem Austausch und einem kurzen Vortrag über diese aus China stammende Energiepraxis. Qi Gong lädt zu langsamen und sanften Bewegungen ein, die mit Atmung und Konzentration verbunden sind, um einen Moment der Entspannung und Vitalität zu erreichen. Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl von Plätzen.

Praktische Übungen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Italiano :

Scoprire il qi gong. Venite a scoprire il qi gong (tchi gong) sulle rive dell’Huisne durante una sessione di circa 1 ora, seguita da una discussione e da una breve conferenza su questa pratica energetica nata in Cina. Il Qi gong prevede movimenti lenti e dolci combinati con la respirazione e la concentrazione per un momento di relax e vitalità. I posti sono limitati.

Modalità di svolgimento: presso la biblioteca multimediale Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Espanol :

Descubrir el qi gong. Venga a descubrir el qi gong (tchi gong) a orillas del Huisne durante una sesión de 1 hora aproximadamente, seguida de un coloquio y una breve charla sobre esta práctica energética originaria de China. El Qi gong consiste en movimientos lentos y suaves combinados con la respiración y la concentración para un momento de relajación y vitalidad. Plazas limitadas.

Prácticas: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

