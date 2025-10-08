Découverte du quartier Barbanègre Accorderie de Paris 19 Paris

La découverte du quartier Barbanègre

Cette balade aura lieu le 8 octobre 2025, de 14h30 à 16h, avec un rendez-vous à l’Accorderie de Paris 19, 53 rue de l’Ourcq.

La sortie est gratuite et ouverte à tous, avec un nombre de participants limité à 50 personnes.

Les participants pourront profiter d’une promenade interactive, ponctuée d’anecdotes et de faits historiques sur le quartier.

Cette initiative permet de mieux connaître le patrimoine local, tout en favorisant les échanges entre habitants et générations.

L’Accorderie de Paris 19 vous propose une balade originale pour (re)découvrir le quartier Barbanègre, riche en histoire et en anecdotes locales.

Cet événement est l’occasion de se promener dans les rues du 19ᵉ arrondissement tout en découvrant le patrimoine et les histoires racontées par ceux qui connaissent le quartier.

Informations: naimaacorderie19@gmail.com

Public adultes. A partir de 60 ans.

Accorderie de Paris 19 53 rue de l’Ourcq 75019 Paris

https://www.accorderie.fr/accorderie-paris-19eme/