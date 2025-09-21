Découverte du quartier du château avec le veilleur de nuit Église Saint-Georges Châtenois

Découverte du quartier du château avec le veilleur de nuit Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h15 Église Saint-Georges European Collectivity of Alsace

Départ devant l’église Saint-Georges. Durée d’une visite : environ 1 heure

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:15:00 – 2025-09-21T16:15:00

Découvrez le quartier du château avec le veilleur de nuit. Plongez dans son atmosphère mystérieuse et envoûtante lors d’une visite guidée. Accompagnés par le veilleur de nuit, vous arpenterez les ruelles de Châtenois.

Église Saint-Georges Rue de l’Église, 67730 Châtenois Châtenois 67730 European Collectivity of Alsace Grand Est L’église Saint-Georges est un monument historique situé à Châtenois, dans le département du Bas-Rhin. Elle abrite notamment un orgue Silbermann datant de 1765, une croix de procession recouverte de nacre, datée de 1763, ainsi que des tableaux polychromes en relief du XVIᵉ siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

