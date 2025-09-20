Découverte du Refuge de l’abbaye d’Étrun Refuge de l’Abbaye d’Etrun Arras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte du batiment du Refuge de l’abbaye d’Étrun, actuel siège du CAUE 62

Refuge de l’Abbaye d’Etrun 43 rue d’Amiens – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 65 65 Ancien refuge de l’Abbaye d’Etrun. Le bâtiment du 16° siècle Inscrit au titre des Monuments Historiques, a été restauré pour y accueillir divers services du Conseil Général (Conseil départemental aujourd’hui) et associations, dont le CAUE. La restauration de la façade a été menée sous la direction de l’Architecte en chef des monuments historiques, dans le plus grand respect de son caractère architectural.

