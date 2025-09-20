Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! Musée du 34e régiment d’infanterie Mont-de-Marsan

Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! 20 et 21 septembre Musée du 34e régiment d’infanterie Landes

Gratuit. Sans réservation. Visites guidées à 15h30 et 17h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongée dans l’histoire militaire à Mont-de-Marsan

Visitez librement le musée ou profitez d’une visite guidée pour découvrir l’histoire d’un prestigieux régiment d’infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-Marsan depuis 1876.

À 15h30 et 17h (samedi et dimanche) : Visite guidée de la caserne Bosquet sur l’architecture militaire du XIXe siècle

⏳ Durée : 1h

Sans inscription

Musée du 34e régiment d’infanterie 495 avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 80 07 http://www.amicaledu34ri.fr Créé par les bénévoles de l’Amicale du 34e RI, le musée conserve la mémoire du régiment le plus populaire des Landes, depuis sa création en 1625 jusqu’à sa dissolution en 1997, et en perpétue le souvenir à travers de nombreux documents (affiches, drapeaux, matériel de guerre…).

Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de connaître la vie des hommes au sein des régiments de Mont-de-Marsan (34e régiment d’infanterie, 234e régiment d’infanterie et 141e RIT) en particulier durant les deux guerres mondiales. Stationnement gratuit, accessible aux personnes à mobilités réduites.

© Amicale du 34e RI