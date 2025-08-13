Découverte du Reiki Bourges
Découverte du Reiki Bourges mercredi 13 août 2025.
Découverte du Reiki
2 Place Rabelais Bourges Cher
Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
Début : 2025-08-13 14:00:00
fin : 2025-08-13 18:00:00
2025-08-13
Isabelle Guyot, sophrologue et praticienne Reiki vous invite à la découverte de sa discipline !
Le Reiki est une méthode permettant de rééquilibrer les énergies afin d’atteindre un apaisement physique et émotionnel durable et profond. Avant la reprise, détendez-vous lors d’une séance de REIKI et lâchez prise. 25 .
2 Place Rabelais Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 71 77 33
English :
Isabelle Guyot, sophrologist and Reiki practitioner, invites you to discover her discipline!
German :
Isabelle Guyot, Sophrologin und Reiki-Praktikerin, lädt Sie ein, ihre Disziplin zu entdecken!
Italiano :
Isabelle Guyot, sofrologa e praticante di Reiki, vi invita a scoprire la sua disciplina!
Espanol :
Isabelle Guyot, sofróloga y practicante de Reiki, le invita a descubrir su disciplina
L’événement Découverte du Reiki Bourges a été mis à jour le 2025-08-02 par OT BOURGES