Découverte du remarquable site du Henan Site du Hénan – Nevez Névez

Découverte du remarquable site du Henan 20 et 21 septembre Site du Hénan – Nevez Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Visite du château, du moulin à marée, de la chapelle Sainte-Marguerite, des bassins de rouissage, dans un cadre boisé enchanteur sur les rives de l’Aven.

« Autrefois, Le Hénan s'écrivait Heznant, autrement dit « demeure de la vallée ».

Ce site est particulièrement riche en patrimoine : le château, la chapelle Sainte-Marguerite, les trois fontaines où travaillaient des tisserands, la maison du meunier, le moulin à marée…

Ce site est particulièrement riche en patrimoine : le château, la chapelle Sainte-Marguerite, les trois fontaines où travaillaient des tisserands, la maison du meunier, le moulin à marée…

C’est également un merveilleux écrin de verdure, où les rives de l’Aven offrent des points d’observation exceptionnels des oiseaux de la vasière (tadorne du belon, courlis cendrée, grand cormoran, aigrette, héron cendré etc…).

L’arboretum du Hénan est une extraordinaire synthèse de l’écosystème forestier local » Parking sur place

Patrimoines de Névez