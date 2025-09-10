Découverte du rugby sans contact Vichy Vitalité Stade Tir aux Pigeons Bellerive-sur-Allier

Découverte du rugby sans contact Vichy Vitalité Stade Tir aux Pigeons Bellerive-sur-Allier mercredi 10 septembre 2025.

Stade Tir aux Pigeons Rue Claude Decloitre Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-10

Découverte du rugby sans contact par le RCV Rugby dans le cadre de Vichy Vitalité

Stade Tir aux Pigeons Rue Claude Decloitre Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 96 14 45

English :

RCV Rugby introduces non-contact rugby as part of the Vichy Vitalité program

German :

Entdeckung des kontaktlosen Rugbys durch den RCV Rugby im Rahmen von Vichy Vitalité

Italiano :

RCV Rugby introduce il rugby senza contatto come parte del programma Vichy Vitality

Espanol :

RCV Rugby introduce el rugby sin contacto como parte del programa Vichy Vitality

mis à jour le 2025-08-25