Découverte du rugby sans contact Vichy Vitalité Stade Tir aux Pigeons Bellerive-sur-Allier mercredi 10 septembre 2025.
Stade Tir aux Pigeons Rue Claude Decloitre Bellerive-sur-Allier Allier
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 16:00:00
2025-09-10
Découverte du rugby sans contact par le RCV Rugby dans le cadre de Vichy Vitalité
Stade Tir aux Pigeons Rue Claude Decloitre Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 96 14 45
English :
RCV Rugby introduces non-contact rugby as part of the Vichy Vitalité program
German :
Entdeckung des kontaktlosen Rugbys durch den RCV Rugby im Rahmen von Vichy Vitalité
Italiano :
RCV Rugby introduce il rugby senza contatto come parte del programma Vichy Vitality
Espanol :
RCV Rugby introduce el rugby sin contacto como parte del programa Vichy Vitality
L’événement Découverte du rugby sans contact Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-08-25 par Vichy Destinations