Découverte du sanctuaire antique de Mancey Journées du patrimoine Parking Col du Navois Mancey

Informations pratiques

Mancey

Découverte du sanctuaire antique de Mancey Journées du patrimoine

Parking Col du Navois Bois de Mancey Mancey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Sur les hauteurs de Mancey, des fouilles archéologiques dégagent depuis trois ans des constructions enfouies sous des murgers. Ces investigations ont mis en évidence deux temples présentant un état de conservation exceptionnel. L’abondant mobilier recueilli a permis de dater leur fonctionnement de la fin du IIIe siècle à la fin du IVe siècle de notre ère. Ils sont implantés dans une zone investie par les hommes dès la fin de la période gauloise.

Ces visites se feront uniquement sur réservation, les groupes étant limités à 30 personnes (participation libre). Les demandes d’inscription ne seront reçues que par mail à l’adresse suivante

duriaud.jean@wanadoo.fr

Les groupes constitués peuvent demander des visites en dehors de ces créneaux.

Le départ de chaque visite se fera à partir du parking du col du Navois (entre Mancey et Corlay) à 10 h et 14 h 30.

L’approche du site nécessite une marche de 15 min sur le chemin des Moines avec un dénivelé de 60 m environ. En conséquence, il faut prévoir des chaussures adaptées aux terrains pierreux. En cas d’orage ou de forte pluie, la sortie pourra être annulée. .

Parking Col du Navois Bois de Mancey Mancey 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté duriaud.jean@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du sanctuaire antique de Mancey Journées du patrimoine

L’événement Découverte du sanctuaire antique de Mancey Journées du patrimoine Mancey a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne