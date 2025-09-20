Découverte du sanctuaire antique des bois de Mancey Mancey

Bois de Mancey Mancey Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:20:00

fin : 2025-09-20 14:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Sur les hauteurs de Mancey, des fouilles archéologiques dégagent depuis 3 ans des constructions enfouies sous des murgers. Ces investigations ont mis en évidence deux temples présentant un état de conservation exceptionnel avec par endroits des murs en place dépassant encore1m de hauteur. L’abondant mobilier recueilli a permis de dater leur fonctionnement de la fin du IIIe siècle à la fin du IVe siècle de notre ère. Ils sont implantés dans une zone investie par les hommes dès la fin de la période gauloise.

Visite commentée du sanctuaire de Mancey par le responsable des fouilles

Des visites commentées par le responsable des fouilles, Grégory Compagnon, donneront l’occasion de comprendre tout l’intérêt de ce sanctuaire livrant des données sur les courants religieux au cours du IVe siècle qui verra le christianisme supplanter les cultes polythéistes

Accès

L’accès au site se fait à partir du parking du col du Navois (sur la route conduisant de Mancey à Corlay). L’approche du sanctuaire nécessite une marche d’environ 15 min sur le chemin des Moines avec un dénivelé de 60 m. En conséquence, prévoir des chaussures adaptées aux terrains pierreux.

Démarrer du parking 30 min avant l’horaire de visite choisi.

Les visites se feront sur réservation, les groupes étant limités à 30 personnes.

Les réservations ne seront reçues que par mail duriaud.jean@wanadoo.fr . Les personnes retenues recevront une documentation préparant la visite et des précisions sur les modalités d’accès.

Participation libre destinée au financement des prochaines fouilles

Le 20/09/2025 à 10h30, 14h30 et 16h30

Le 21/09/2025 à 10h30 et 14h30 .

Bois de Mancey Mancey 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté duriaud.jean@wanadoo.fr

