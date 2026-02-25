Découverte du sauvetage et du secourisme Audierne

Découverte du sauvetage et du secourisme

Le centre aquatique Aquacap donne rendez-vous aux jeunes nageurs le samedi 14 mars à partir de 14h pour une animation découverte du sauvetage et du secourisme, réservée aux 8–16 ans sachant nager.

Au programme des démonstrations, des ateliers ludiques, des parcours paddle, des mises en situation adaptées à chaque âge (remorquage de mannequins) et l’apprentissage des gestes essentiels pour porter secours en toute sécurité. Une belle occasion pour les enfants de gagner en confiance, de développer de bons réflexes… et de s’amuser utilement !

L’animation sera encadrée par Charline Samson, en formation BPJEPS AAN au sein de la structure pour devenir maître-nageuse, et qui souhaite transmettre aux plus jeunes les valeurs de solidarité, de prévention et d’entraide.

Cette après-midi se clôturera par un goûter convivial et la remise d’un diplôme de Petit Sauveteur ou Petite Sauveteuse .

Les places étant limitées, l’inscription auprès du centre aquatique est indispensable 02 98 70 07 74.

