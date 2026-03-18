DÉCOUVERTE DU SCRATCHING TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

DÉCOUVERTE DU SCRATCHING

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir et pratiquer le scratching, l’instrument incontournable du hip-hop, à travers la platine Reloop Spin !

Dans le cadre de l’expo Girlz, le rap au féminin, et de la Semaine des Cultures urbaines.

Platine mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Discover and practice scratching, the essential instrument of hip-hop, with the Reloop Spin turntable!

L’événement DÉCOUVERTE DU SCRATCHING Roques a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE