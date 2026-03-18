DÉCOUVERTE DU SCRATCHING TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
DÉCOUVERTE DU SCRATCHING TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques mercredi 27 mai 2026.
DÉCOUVERTE DU SCRATCHING
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez découvrir et pratiquer le scratching, l’instrument incontournable du hip-hop, à travers la platine Reloop Spin !
Dans le cadre de l’expo Girlz, le rap au féminin, et de la Semaine des Cultures urbaines.
Platine mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne. .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover and practice scratching, the essential instrument of hip-hop, with the Reloop Spin turntable!
L’événement DÉCOUVERTE DU SCRATCHING Roques a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE