DECOUVERTE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Les Mureaux Les Mureaux

DECOUVERTE DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE Agence Les Mureaux Les Mureaux

DECOUVERTE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Les Mureaux Les Mureaux mardi 4 novembre 2025.

DECOUVERTE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE Mardi 4 novembre, 13h30 Agence Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T13:30:00 – 2025-11-04T15:00:00
Fin : 2025-11-04T13:30:00 – 2025-11-04T15:00:00

Atelier découverte secteur de l’industrie

Présentation du secteur de l’industrie et de ses nombreuses opportunités d’emploi et de formation.

Agence Les Mureaux 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516370 »}]
Atelier découverte secteur de l’industrie La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier