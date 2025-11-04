Découverte du secteur et des métiers du nucléaire – Métiers de l’exploitation et de la maintenance Villepinte – Agence Paris 16 et 17eme Cardinet Villepinte

Découverte du secteur et des métiers du nucléaire – Métiers de l’exploitation et de la maintenance Villepinte – Agence Paris 16 et 17eme Cardinet Villepinte mardi 4 novembre 2025.

Découverte du secteur et des métiers du nucléaire – Métiers de l’exploitation et de la maintenance Mardi 4 novembre, 12h30 Villepinte – Agence Paris 16 et 17eme Cardinet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T14:30:00

Fin : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T14:30:00

Visite du Salon mondial du nucléaire civil WNE – Jour 1 – Métiers de l’exploitation et de la Maintenance. Avec plus de 1000 acteurs du monde entier, le World Nuclear Exhibition (WNE) couvre l’ensemble du cycle nucléaire. Durant trois jours, la présence des entreprises de la filière permet de découvrir l’ensemble des activités du nucléaire et de rencontrer les professionnels d’un secteur en plein développement en France et dans le monde (construction des EPR à Dieppe/Normandie, Nogent-sur-Marne (

Villepinte – Agence Paris 16 et 17eme Cardinet 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522554 »}]

Visite du Salon mondial du nucléaire civil WNE – Jour 1 – Métiers de l’exploitation et de la Maintenance. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier