Découverte du sentier de la dune Capbreton

Découverte du sentier de la dune Capbreton jeudi 17 juillet 2025.

Découverte du sentier de la dune

1 Allée des Ortolans Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 09:00:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Découverte du patrimoine naturel dunaire aux côtés d’une naturaliste , (re) découvrez la flore, la faune et les histoires locales .

Tenue et chaussures adaptées à prévoir , ainsi qu’une casquette et une bouteille d’ eau en fonction de la météo ! Inscriptions obligatoires ( places limitées ) clôt

Découverte du patrimoine naturel dunaire aux côtés d’une naturaliste , (re) découvrez la flore, la faune et les histoires locales .

Tenue et chaussures adaptées à prévoir , ainsi qu’une casquette et une bouteille d’ eau en fonction de la météo ! Inscriptions obligatoires ( places limitées ) clôture des inscriptions à 17h la veille . .

1 Allée des Ortolans Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20

English : Découverte du sentier de la dune

Discover the natural heritage of the dunes: accompanied by a naturalist, (re) discover the flora, fauna and local history.

Please bring suitable clothing and footwear, as well as a cap and a bottle of water, depending on the weather! Registration required (places are limited)

German : Découverte du sentier de la dune

Entdeckung des Naturerbes der Dünen: Entdecken Sie an der Seite einer Naturforscherin die Flora, Fauna und die lokalen Geschichten (wieder).

Angemessene Kleidung und Schuhe sind mitzubringen, sowie eine Kappe und eine Flasche Wasser je nach Wetterlage! Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze) clôt

Italiano :

Scoprite il patrimonio naturale delle dune: con un naturalista al vostro fianco, (ri)scoprite la flora, la fauna e la storia locale.

Portate con voi abbigliamento e calzature adeguate, un cappellino e una bottiglia d’acqua a seconda del tempo! Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati)

Espanol : Découverte du sentier de la dune

Descubra el patrimonio natural de las dunas: (re)descubra la flora, la fauna y la historia local con un naturalista.

Traiga ropa y calzado adecuados, así como una gorra y una botella de agua según el tiempo que haga Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

L’événement Découverte du sentier de la dune Capbreton a été mis à jour le 2025-06-25 par OTI LAS