Découverte du sentier du patrimoine de Speloncato lieu dit Domalto 20226 Speloncato Speloncato

Découverte du sentier du patrimoine de Speloncato 20 et 21 septembre lieu dit Domalto 20226 Speloncato Haute-Corse

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez décourir le nouveau sentier du patrimoine réalisé par la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne et l’office de l’OEC en partenariat avec l’Europe!

Ce sentier se situe au cœur de la vallée du Reginu, sur la commune de Speluncatu. En empruntant ce chemin, vous suivrez les traces des anciens qui ont façonné ce territoire au fil des siècles. Vous aurez l’occasion de découvrir un riche patrimoine, avec notamment le village abandonné de Giustiniani, l’ernaghju (rucher), des murs en pierres sèches, un moulin, un palmentu (pressoir), une forge (stazzona) et une tour datant du XVe siècle. Le parcours témoigne d’une ancienne activité agricole, avec la présence d’aghje (air à blé), lenze (terrasses de culture), mangeoires (vaccaghje), ainsi que de jardins et potagers jalonnant une partie du chemin. En chemin, vous pourrez observer deux chapelles, une chjappata (un chemin pavé) et plusieurs pagliaghji (paillers).

Suivez le lien pour avoir le parcours détaillé : https://www.sentiers-patrimoine-corse.fr/mobiles.php?name=sdp&sop=map_fiche_itineraire&idItineraire=43

Sur le sentier vous découvrirez la chapelle Saint-Philippe, petit édifice rural qui est en train de s’effondrer. Si vous souhaitez soutenir ce projet de restauration afin de sauver ce patrimoine religieux du XVIIIe siècle, voici la collecte de la Fondation du patrimoine en ligne : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-philippe/86285

