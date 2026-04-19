Les Salles-sur-Verdon

Découverte du sentier naturaliste de Toine

Place Font Freye Les Salles-sur-Verdon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Le sentier que vous allez suivre en compagnie de Toine vous entraînera autour du village dans un milieu naturel et préservé.

Chacun des 19 haltes sera pour vous une clef ouvrant une des portes du Verdon.

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Place Font Freye Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 21 84 lessalles.tourisme@cclgv.fr

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English : Exploring Toine’s Nature Trail

The trail that you will follow in the company of Toine will take you around the village in a natural and preserved environment.

Each of the 19 stops will be a key opening one of the doors of the Verdon.

L’événement Découverte du sentier naturaliste de Toine Les Salles-sur-Verdon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon