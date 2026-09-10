AGENDA · Saint-Mihiel
Découverte du silo à grain, silo, Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · silo · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Découverte du silo à grain Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 silo Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activité
silo saint-mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est
Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activité
©Ville de Saint-Mihiel
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