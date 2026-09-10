Découverte du silo à grain, silo, Saint-Mihiel

Informations pratiques

Découverte du silo à grain Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 silo Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activité

silo saint-mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

Pour la première fois le silo à grains ouvre ses portes au public, l’occasion de découvrir un patrimoine agricole exceptionnel, et toujours en activité

©Ville de Saint-Mihiel