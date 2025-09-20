Découverte du site avec Baludik Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière
Découverte du site avec Baludik Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:30:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:30:00
Découvrez la ville en toute liberté grâce à l’application Baludik. Partez en balade ! –
1 ) Téléchargez l’application sur votre téléphone mobile (disponible sur IOS et Andoïd).
2 ) Choisissez une balade
L’application recherche les balades jeux de piste à faire autour de vous.
3 ) Avancez et débloquez les contenus
Compas, devinette, photo, faites appel à votre esprit de déduction pour savoir où aller. À chaque étape votre téléphone vibre, et magique, du contenu apparaît !
Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Site de la Forge Neuve, Moisdon la Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journées européennes du patrimoine 2025
