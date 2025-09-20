Découverte du site avec Baludik Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière

Découverte du site avec Baludik 20 et 21 septembre Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

Découvrez la ville en toute liberté grâce à l’application Baludik. Partez en balade ! –

1 ) Téléchargez l’application sur votre téléphone mobile (disponible sur IOS et Andoïd).

2 ) Choisissez une balade

L’application recherche les balades jeux de piste à faire autour de vous.

3 ) Avancez et débloquez les contenus

Compas, devinette, photo, faites appel à votre esprit de déduction pour savoir où aller. À chaque étape votre téléphone vibre, et magique, du contenu apparaît !

Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Site de la Forge Neuve, Moisdon la Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

CP Arnaud Monfort