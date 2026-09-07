Découverte du site de fouille archéologique – Villa romaine de Keradennec, Villa romaine de Keradennec, Saint-Frégant

Informations pratiques

Découverte du site de fouille archéologique – Villa romaine de Keradennec 19 et 20 septembre Villa romaine de Keradennec Finistère

Parking sur site – Accès PMR sur une partie du site / Tout public (sans réservation), visites par groupes de 20 personnes / En langue bretonne, à 10h et à 15h (sur réservation par téléphone Office de tourisme de la Côte des Légendes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les vestiges de la grande villa gallo-romaine de Keradennec se révèlent d’année en année, suite aux campagnes de fouilles successives menées par le Centre départemental d’archéologie du Finistère : découverte de ce grand complexe rural romain qui succède à un habitat élitaire gaulois. Au 3e siècle de notre ère, la villa était dotée d’une tour-porche, d’une façade monumentale, de grandes pièces artisanales, d’un ensemble thermal, d’une grande cour à portique, etc.

Les archéologues du Département du Finistère expliqueront quand et comment a été découvert ce site et comment il a été fouillé. Ils livreront les dernières interprétations sur la vie quotidienne de ce grand domaine antique et expliqueront comment la villa de Keradennec s’inscrit dans l’histoire.

Les visiteurs sont amenés à déambuler au sein des vestiges de la villa (cheminement imposé), par petits groupes, accompagnés d’un archéologue.

Détails : Samedi 19 et dimanche 20 septembre :

Tout public (sans réservation), visites par groupes 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30

(sans réservation), visites par groupes et En langue bretonne, visites à 10h et à 15h (sur réservation au 02 29 61 13 60 – Office de tourisme de la Côte des Légendes)

La villa de Keradennec est fragile !

Sa conservation et sa restauration sont coûteuses : aidez la commune de Saint-Frégant, propriétaire du monument, faites un don sur le site de laFondation du Patrimoine.

Villa romaine de Keradennec Lieu-dit Keradennec 29260 Saint-Frégant Saint-Frégant 29260 Finistère Bretagne +33 (0)2 29 61 13 60 https://www.finistere.fr/points-interets/visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-de-keradennec/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/villa-gallo-romaine-de-keradennec/103777 [{« type »: « phone », « value »: « 02 29 61 13 60 »}] [{« link »: « https://www.finistere.fr/aides-et-services/culture-patrimoine/patrimoine-archeologique/le-centre-departemental-darcheologie-du-finistere/ »}, {« link »: « https://www.finistere.fr/aides-et-services/culture-patrimoine/patrimoine-archeologique/le-finistere-un-patrimoine-archeologique-remarquable/ »}, {« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/villa-gallo-romaine-de-keradennec/103777 »}] Site archéologique de la villa romaine de Keradennec : chantier en cours de fouille et de restauration. Visite commentée. Parking sur site (coordonnées GPS : 48.583774, -4.376785). Attention : pas de parking sur le bord de la route. Accès PMR possible sur une partie du site (se renseigner auprès du personnel d’accueil)

Les vestiges de la grande villa gallo-romaine de Keradennec se révèlent d’année en année

© R. Bourgaut et M. Quillivic Blin