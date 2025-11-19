Découverte du site de GE HealthCare (Buc, Yvelines) GE HealthCare Buc

Découverte du site de GE HealthCare (Buc, Yvelines) Mercredi 19 novembre, 13h30 GE HealthCare Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T18:00:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T18:00:00

La Semaine de l’industrie, est une occasion unique pour les étudiants de découvrir un secteur dynamique, innovant et porteur d’avenir. C’est aussi s’ouvrir une porte sur le monde professionnel, enrichir son parcours et peut-être découvrir une vocation !

Agenda des 18 et 19 novembre 2025 chez GE HealthCare à Buc

Découverte de métiers innovants

Networking avec des professionnels

Explorez des opportunités de carrière

Coaching CV et entretiens

Visite d’un site industriel à la pointe

GE HealthCare 283 rue de la minière, 78530 buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France

Le temps d’une demi-journée, des étudiants post bac pourront découvrir notre site, nos métiers, et rencontrer des professionnels du secteur de la MedTech. MedTEch Santé