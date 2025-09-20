Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Chapelle Saint-Etienne Istres
Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Samedi 20 septembre, 09h00 Chapelle Saint-Etienne Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
L’association Saint-Étienne Renaissance a le plaisir de vous inviter à découvrir ce site exceptionnel, enrichi et agrémenté tout récemment d’un théâtre de verdure, ouvert sur l’un des plus beaux paysages du territoire d’Istres.
Au programme de cette matinée :
9h : Accueil du public par les membres de l’association St Etienne Renaissance
9h30 : La chorale Provençale interprètera quelques chants traditionnels
10h : Récital de la cantatrice Tatiana Foucounau
11h : Moment convivial
Chapelle Saint-Etienne Chemin De Saint Etienne 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
