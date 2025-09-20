Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Chemin De Saint Etienne Istres

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 12h. Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône

L’association Saint-Étienne Renaissance a le plaisir de vous inviter à découvrir ce site exceptionnel, enrichi et agrémenté tout récemment d’un théâtre de verdure, ouvert sur l’un des plus beaux paysages du territoire d’Istres.

Au programme de cette matinée



9h

Accueil du public par les membres de l’association St Etienne Renaissance



9h30

La chorale Provençale interprètera quelques chants traditionnels



10h

Récital de la cantatrice Tatiana Foucounau



11h

Moment convivial .

Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

The Saint-Étienne Renaissance association is pleased to invite you to discover this exceptional site, recently enhanced and embellished with an open-air theater, overlooking one of the most beautiful landscapes in the Istres area.

German :

Der Verein Saint-Étienne Renaissance freut sich, Sie zur Entdeckung dieser außergewöhnlichen Stätte einzuladen, die erst kürzlich durch ein grünes Theater bereichert und verschönert wurde und sich zu einer der schönsten Landschaften des Gebiets von Istres hin öffnet.

Italiano :

L’associazione Saint-Étienne Renaissance è lieta di invitarvi a scoprire questo sito eccezionale, recentemente arricchito da un teatro di verde, che si affaccia su uno dei più bei paesaggi della zona di Istres.

Espanol :

La asociación Saint-Étienne Renaissance tiene el placer de invitarle a descubrir este lugar excepcional, recientemente acondicionado con un teatro de verdor, que domina uno de los paisajes más bellos de la región de Istres.

