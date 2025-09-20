Découverte du site de la Roque Valzergues Site de La Roque Valzergues Saint-Saturnin-de-Lenne

Découverte du site de la Roque Valzergues 20 et 21 septembre Site de La Roque Valzergues Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du site — Saint-Jean-Baptiste et forteresse

Profitez d’une visite libre ou accompagnée avec accès à :

l’église Saint-Jean-Baptiste,

le rocher de la Vierge et ses points de vue,

le mini-musée,

les remparts de l’ancienne forteresse.

Un parcours complet pour explorer l’histoire et le patrimoine du site.

Site de La Roque Valzergues La Roque Valzergues 12560 Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie 06 78 13 99 35 http://saintsaturnindelenne.fr Le site est composée notamment d’une église romane, d’un rocher de la vierge et des remparts de l’ancienne forteresse…

© Augade