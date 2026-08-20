Découverte du site de Nasium, Association La Cité des Leuques, Saint-Amand-sur-Ornain

Informations pratiques

Découverte du site de Nasium Samedi 19 septembre, 13h30 Association La Cité des Leuques Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

– Atelier de réalisation de poterie et de mosaïque

– Visite guidée du site de Nasium à 15h

– Atelier jeux gallo-romains

– Démonstration de tirs d’artillerie romaine

– Atelier de démonstration de réalisation de peinture à l’ocre pour les bois extérieurs (recette antique, économique et durable).

Association La Cité des Leuques 44 Grande Rue 55500 Saint-Amand-sur-Ornain Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est http://www.nasium.fr https://www.facebook.com/lesleuques Maison des Leuques « Pierre Legeay ».

Animations nombreuses

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