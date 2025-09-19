Découverte du site de Quelven Sanctuaire de Quelven Guern

Découverte du site de Quelven 19 – 21 septembre Sanctuaire de Quelven Morbihan

Gratuit

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre le vendredi et le samedi

Visite guidée le dimanche à 15h (avec présentation de la Vierge ouvrante)

Accès à l’orgue historique à 16h

Récital d’orgue à 17h

Sanctuaire de Quelven Quelven, 56310,Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne http://www.orgue-de-quelven.org https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091251;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-notre-dame-de-quelven-guern/3e95e54b-85a8-42e6-b81f-c963ac899244 L’édifice actuel fut bâti à la fin du XVe. Il succède à un lieu de culte plus ancien dédié lui aussi à la Vierge. Sa taille imposante (tour de 70m, flèche de 16m) s’explique du fait qu’il s’agit d’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés du diocèse (grand pardon le 15 août). Déjà, en 1451 le pape Nicolas V accordait des indulgences aux pèlerins se rendant à Quelven.

L’intérieur, richement décoré, comporte entre autre un vitrail – arbre de Jessé – au transept Sud (d’origine), ainsi qu’une Vierge ouvrante (fin XVIe) et une riche statuaire en bois polychrome plutôt baroque.

C’est de cette époque que provient le buffet de l’orgue, à 2 corps sculptés polychromes, mais aux tons plutôt classiques.

Tous les éléments sont classés M.H.

Journées européennes du patrimoine 2025

J.Y. Le Juge