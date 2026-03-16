Découverte du site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant

Découverte du site du Gouffre

Maison du littoral Le Gouffre Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-30 2026-07-10 2026-10-23

Anne-Sophie, Romane ou Lucie vous dévoilent l’histoire du site du Gouffre par le biais de sa géologie. Cette balade sur ce site naturel apporte un éclairage sur la formation des rochers et la construction naturelle de ces paysages, l’histoire de l’occupation humaine, la diversité et la richesse de ses milieux naturels, ainsi que sa gestion actuelle.

Terrain difficile, visite non accessible aux poussettes et aux PMR. Visite déconseillée aux moins de 10 ans Les chiens ne sont pas autorisés sur le site .

Maison du littoral Le Gouffre Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35

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English :

L’événement Découverte du site du Gouffre Plougrescant a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose