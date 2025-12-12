Découverte du site du Mugron Roc de Thau avec Paleo Estuaire 33 Gauriac

Découverte du site du Mugron Roc de Thau avec Paleo Estuaire 33

Port de Roc de Thau Gauriac Gironde

L’association Paleo Estuaire 33 en collaboration avec l’association du Site militaire Mugron 1940-1945 vous propose de découvrir le site du Mugron et de Roc de Thau situé à Gauriac. Histoire et géologie du lieu vous seront contées et montrées. Nous vous donnons RDV à 10h au port de Roc de Thau et vous conseillons de prendre bâton de marche, chaussures de randonnée, vêtements chauds et vêtements de pluie et votre pique-nique. Réservation nécessaire. .

Port de Roc de Thau Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmai.com

