Découverte du site du Mugron Roc de Thau avec Paleo Estuaire 33 Gauriac dimanche 8 février 2026.

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’association Paleo Estuaire 33 en collaboration avec l’association du Site militaire Mugron 1940-1945 vous propose de découvrir le site du Mugron et de Roc de Thau situé à Gauriac. Histoire et géologie du lieu vous seront contées et montrées. Nous vous donnons RDV à 10h au port de Roc de Thau et vous conseillons de prendre bâton de marche, chaussures de randonnée, vêtements chauds et vêtements de pluie et votre pique-nique. Réservation nécessaire.   .

Port de Roc de Thau Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81  paleoestuaire33@gmai.com

