Découverte du sketchnoting intergénérationnel Granville

vendredi 25 juillet 2025.

Découverte du sketchnoting intergénérationnel

203 Rue des Routils Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 09:00:00

fin : 2025-07-25 12:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Atelier intergénérationnel « Le Sketchnoting, ou l’art de dessiner ses idées ! » Dès 8 ans, à partager entre enfants, parents, grands-parents…

Et si vous découvriez ensemble une façon originale et ludique de prendre des notes ?

Le sketchnoting, c’est mêler mots, dessins et symboles pour mieux retenir, mieux comprendre… et surtout s’amuser !

Que ce soit pour réviser une leçon, organiser ses idées ou raconter une histoire, le sketchnoting rend tout plus clair et plus vivant.

Pas besoin de savoir bien dessiner des petits bonhommes, des flèches, des bulles… et c’est parti !

Un atelier pour :

– Stimuler la mémoire et la créativité

– Favoriser l’échange entre générations

– Repartir avec des techniques simples et ludiques à réutiliser à la maison, à l’école ou au travail

Dans une ambiance conviviale, chacun trouve sa place, quel que soit son âge ou son style !

+33 6 88 93 11 35 contact@magalirozo.fr

English : Découverte du sketchnoting intergénérationnel

Intergenerational workshop: « Sketchnoting, or the art of drawing your ideas! » From age 8, to be shared between children, parents, grandparents?

How about discovering together an original and fun way of taking notes?

Sketchnoting combines words, drawings and symbols to help you remember, understand and, above all, have fun!

Whether you’re revising a lesson, organizing your ideas or telling a story, sketchnoting makes everything clearer and more lively.

You don’t need to be a good drawer: just stick figures, arrows, bubbles… and off you go!

A workshop to :

– Stimulate memory and creativity

– Encourage exchanges between generations

– Take away simple, fun techniques to reuse at home, school or work

In a friendly atmosphere, there’s something for everyone, whatever their age or style!

German :

Generationsübergreifender Workshop: « Sketchnoting oder die Kunst, seine Ideen zu zeichnen! » Ab 8 Jahren, gemeinsam mit Kindern, Eltern, Großeltern?

Wie wäre es, wenn Sie gemeinsam eine originelle und spielerische Art und Weise entdecken, Notizen zu machen?

Sketchnoting ist eine Mischung aus Wörtern, Zeichnungen und Symbolen, mit der Sie sich besser erinnern, besser verstehen und vor allem Spaß haben können!

Egal, ob du eine Lektion wiederholen, deine Ideen organisieren oder eine Geschichte erzählen willst, mit Sketchnoting wird alles klarer und lebendiger.

Sie müssen nicht gut zeichnen können: kleine Männchen, Pfeile, Sprechblasen… und los geht’s!

Ein Workshop, um :

– Das Gedächtnis und die Kreativität anregen

– Den Austausch zwischen den Generationen fördern

– Mit einfachen und spielerischen Techniken nach Hause gehen, die man zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz wiederverwenden kann

In einer freundlichen Atmosphäre findet jeder seinen Platz, unabhängig von Alter oder Stil!

Italiano :

Laboratorio intergenerazionale: « Sketchnoting, ovvero l’arte di disegnare le proprie idee! A partire dagli 8 anni, da condividere tra bambini, genitori, nonni?

Che ne dite di scoprire insieme un modo originale e divertente di prendere appunti?

Lo sketchnoting combina parole, disegni e simboli per aiutare a ricordare, capire e, soprattutto, divertirsi!

Che si tratti di ripassare una lezione, organizzare le idee o raccontare una storia, lo sketchnoting rende tutto più chiaro e vivace.

Non è necessario essere bravi disegnatori: basta disegnare personcine, frecce, bolle… e via!

Un laboratorio per :

– Stimolare la memoria e la creatività

– Favorire lo scambio tra generazioni

– Portare con sé tecniche semplici e divertenti da utilizzare a casa, a scuola o al lavoro

In un’atmosfera amichevole, c’è qualcosa per tutti, qualunque sia la loro età o il loro stile!

Espanol :

Taller intergeneracional: « Sketchnoting, ¡o el arte de dibujar tus ideas! A partir de 8 años, para compartir entre niños, padres, abuelos..

¿Qué tal descubrir juntos una forma original y divertida de tomar notas?

Sketchnoting combina palabras, dibujos y símbolos para ayudar a recordar, comprender y, sobre todo, ¡divertirse!

Ya sea para repasar una lección, organizar las ideas o contar una historia, el sketchnoting lo hace todo más claro y animado.

No hace falta ser un buen dibujante: basta con dibujar personitas, flechas, burbujas… ¡y listo!

Un taller para :

– Estimular la memoria y la creatividad

– Favorecer los intercambios entre generaciones

– Llevarse técnicas sencillas y divertidas para utilizar en casa, en la escuela o en el trabajo

En un ambiente cordial, ¡hay para todos los gustos, sea cual sea la edad o el estilo!

