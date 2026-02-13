Découverte du square Philippe Lebon, Square Philippe Lebon, Chaumont

Découverte du square Philippe Lebon 5 – 7 juin Square Philippe Lebon Haute-Marne

Conçu comme un belvédère sur le Vieux Chaumont, le square Philippe Lebon incarne en lui-même le jardin avec vue !

Placez-vous en bordure, à l’emplacement arrondi qui témoigne de l’ancienne tour Charton, et admirez la vue sur l’ensemble du Vieux Chaumont. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre l’ancien palais des comtes de Champagne qui, du haut de son donjon, domine le bastion. A ses pieds, les jardins en terrasses que vous pouvez découvrir en allant visiter la promenade Aubépart.

Square Philippe Lebon Place Goguenheim 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 07 88 32 02 75 http://www.ville-chaumont.fr/ https://www.facebook.com/VilledeChaumont52/?locale=fr_FR Créé au XIXe siècle, ce square dédié à l’inventeur (haut-marnais) du gaz d’éclairage, comporte de grands arbres et offre également un point de vue exceptionnel sur le quartier le plus ancien de la ville : le Vieux Chaumont et ses remparts dominés par la basilique et le donjon. Accessibilité facile à pied, en plein cœur de ville.

Possibilité de stationnement au parking de la gare.

© Ville de Chaumont