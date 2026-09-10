Découverte du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy : histoire des coquilliers de la rade de Brest, Centre Nautique de Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas
dimanche 20 septembre 2026 · Centre Nautique de Plougastel-Daoulas · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Découverte du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy : histoire des coquilliers de la rade de Brest Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre Nautique de Plougastel-Daoulas Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’histoire fascinante du St-Guénolé (1948) et de la Bergère de Domrémy (1936) deux anciens coquilliers, classés au titre des Monuments historiques.
Témoins précieux de de la pêche à la drague à la coquille St-Jacques, ces bateaux racontent l’histoire de la pêche pratiquée exclusivement à la voile dans la rade de Brest et du quotidien des marins.
À terre : exposition de maquettes et de panneaux sur l’histoire des coquilliers et les actions menées pour préserver ce patrimoine maritime exceptionnel
Dimanche 20, 14h-17h – Four à Chaux
• Balades gratuites de 20 min sur le St-Guénolé (à partir de 10 ans)
• Visites de la Bergère de Domrémy
Organisée par les associations CNA et An Test
Centre Nautique de Plougastel-Daoulas Four à Chaux 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne – Parkings sur site
Découvrez l’histoire fascinante du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy
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