Découverte du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy : histoire des coquilliers de la rade de Brest, Centre Nautique de Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Découverte du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy : histoire des coquilliers de la rade de Brest Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre Nautique de Plougastel-Daoulas Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire fascinante du St-Guénolé (1948) et de la Bergère de Domrémy (1936) deux anciens coquilliers, classés au titre des Monuments historiques.

Témoins précieux de de la pêche à la drague à la coquille St-Jacques, ces bateaux racontent l’histoire de la pêche pratiquée exclusivement à la voile dans la rade de Brest et du quotidien des marins.

À terre : exposition de maquettes et de panneaux sur l’histoire des coquilliers et les actions menées pour préserver ce patrimoine maritime exceptionnel

Dimanche 20, 14h-17h – Four à Chaux

• Balades gratuites de 20 min sur le St-Guénolé (à partir de 10 ans)

• Visites de la Bergère de Domrémy

Organisée par les associations CNA et An Test

Centre Nautique de Plougastel-Daoulas Four à Chaux 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne – Parkings sur site

Découvrez l’histoire fascinante du St-Guénolé et de la Bergère de Domrémy