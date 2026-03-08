Découverte du Stand up Paddle Vichy Vitalité Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy
Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Base Nautique Vichy Allier
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
2026-06-20
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Club Nautique de Vichy propose une séance gratuite de découverte Stand up Paddle.
Renseignements et inscription par téléphone.
Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Base Nautique Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 73 55
English :
As part of the Vichy Vitality program, Club Nautique de Vichy offers a free discovery session: Stand up Paddle.
Information and registration by phone.
