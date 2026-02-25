Découverte du stop motion Hall Rennes Mercredi 8 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Les étudiants de l’école Esma (animation 3D et jeux vidéos) et JPL Films, vous proposent une initiation à la création en stop-motion avec du papier découpé.

Venez créer un ou plusieurs plans au fur et à mesure de l’après-midi et réaliser une expérimentation narrative originale, décalée ou sensible, à plusieurs mains.

​

​En partenariat avec l’AFCA, dans le cadre du festival national du film d’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T16:30:00.000+02:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

