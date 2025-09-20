Découverte du studio de radio PFM 11, place de l’Ancien Rivage – Espace Saint-Éloi Arras

Découverte du studio de radio PFM 11, place de l’Ancien Rivage – Espace Saint-Éloi Arras samedi 20 septembre 2025.

Découverte du studio de radio PFM Samedi 20 septembre, 14h00 11, place de l’Ancien Rivage – Espace Saint-Éloi Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite libre et commentée du studio de radio PFM le samedi après-midi

11, place de l’Ancien Rivage – Espace Saint-Éloi 11, place de l’Ancien Rivage Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite libre et commentée du studio de radio PFM le samedi après-midi

© Radio PFM